Infortunio Olivera, esami a Roma: cosa temono il Napoli e il suo terzino

Sono attesi in giornata i risultati degli esami ai quali Mathias Olivera è stato costretto a sottoporsi in seguito all'infortunio al gionocchio sinistro rimediato ieri a Bergamo contro l' Atalanta. Il terzino uruguaiano del Napoli è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco: mani sul volto, un dolore che non lascia presagire nulla di buono.

Napoli, infortunio Olivera: il comunicato del club azzurro

L'infortunio di Olivera è, di fatto, l'unica nota stonata per il Napoli di Mazzarri, che sarà certamente costretto a gestire un'emergenza sulla fascia mancina dove è già impossibilitato a utilizzare Mario Rui, acciaccato. La prima diagnosi, resa nota dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale, parla di un "trauma distorsivo al ginocchio sinistro" e di una risonanza in programma oggi a Villa Stuart, a Roma. Il sospetto, anzi il timore forte è la lesione del crociato: la squadra gli ha dedicato la vittoria. Tanti messaggi dai colleghi nel mondo del calcio per augurargli una pronta guarigione e fargli un grande in bocca al lupo.