Napoli, le rivelazioni di Insigne su Kvaratskhelia, Mazzarri e lo scudetto

Lorenzo Insigne è stato a Castel Volturno e domenica sarà al Maradona per Napoli-Inter: "Ho trovato un bellissimo gruppo. L’anno scorso con Spalletti hanno fatto qualcosa di indimenticabile, a Bergamo ho visto un Napoli a tratti uguale all’anno scorso ". Lo ha detto l'ex capitano degli azzurri intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

Scudetto e Kvaratskhelia: parla Insigne

A proposito di scudetto, Insigne ha dichiarato: "Non è un po' mio, ma penso che sia il giusto coronamento di un percorso che hanno fatto tutti i giocatori dell’era De Laurentiis". Insigne, accostato alla Lazio per gennaio, ha parlato anche del suo erede, Kvaratskhelia, sulla corsia mancina: "Non lo conoscevo, però dopo averlo visto giocare qualche partita subito ho notato che era fortissimo, è una fortuna che ce l’abbiamo noi".

Cosa ha detto Insigne su Osimhen?

Su Osimhen ha aggiunto: "Ha doti fisiche eccezionali e mister Spalletti ha avuto una grande influenza su di lui a livello mentale, lo ha tranquillizzato ed in campo non si lasciava distrarre dalle tante provocazioni che riceveva". Sul Real, ricordando il suo gol al Bernabeu nel 2017, il più bello per lui realizzato, Insigne ricorda: "Vedendo Navas fuori dai pali ho provato a fare un pallonetto, invece mi è uscito un tiro a giro e fare gol lì è stato bellissimo".