Diretta Real Madrid-Napoli ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Real Madrid-Napoli: orari e canali

La gara tra Real Madrid e Napoli è in programma alle ore 21 allo stadio Bernabeu di Madrid e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta TV

Real Madrid-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video e per vederla in tv ci si potrà connettere all'app disponibile per smat tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX

Dove vedere Real Madrid-Napoli in streaming

La partita tra Real Madrid e Napoli sarà visibile in streaming sull'app di Amazon Prime Video. Basterà collegarsi da pc, notebook o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Carvajal, Rugdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham, Diaz; Rodrygo. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Fran, Cañizares, Nacho, F. Garcia, Joselu, Martin, Lucas Vasquez, Paz, G. Garcia, Zidane Indisponibili: Camavinga, Courtois, Güler, Kepa, Militão, Modric, Tchouameni, Vinicius jr. Squalificati: - Diffidati: Camavinga.



La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Elmas, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera Squalificati: - . Diffidati: -.

Real Madrid-Napoli in diretta, la cronaca

Nel Napoli da schierare per continuare la corsa agli ottavi fondamentale sarà il colloquio di Mazzarri con Osimhen. L'allenatore ha spiegato che non è ancora al top: se alla fine a trionfare sarà la prudenza allora spazio a Simeone. Lindstrom, Olivera e Mario Rui fermi per infortunio. Meret dovrebbe tornare tra i pali dopo il problema con l’Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus. Anguissa-Lobotka-Zielinski a centrocampo; e Politano e Kvara nel tridente. fermi per infortunio.dovrebbe tornare tra i pali dopo il problema con l’ Empoli nel riscaldamento e il riposo con l’Atalanta; linea a quattro cona centrocampo; enel tridente.

