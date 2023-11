Real-Napoli, caos in aeroporto: tifosi bloccati, cosa è successo

Grande attesa per Real Madrid-Napoli , gara in programma questa sera al Bernabeu e in diretta su Prime Video . Novanta minuti per provare ad accedere già aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League. Oltre quattromila i tifosi del Napoli che saranno presenti nel settore ospiti del Bernabeu , anche se questa mattina centinaia di sostenitori azzurri hanno vissuto diversi disagi all'aeroporto di Capodichino.

Cosa è successo all'aeroporto di Capodichino?

Il loro volo, infatti, con partenza prevista alle ore 7, è stato bloccato e, almeno fino ad ora di pranzo, la situazione - come riferito da Calcionapoli24 - non si era risolta. Almeno trecento i tifosi in attesa di una nuova comunicazione al gate di riferimento. Un imprevisto che ha ritardato il loro viaggio a Madrid per seguire il Napoli. Sveglia all'alba per essere in Spagna già in mattinata, eppure le cose non sono andate come previsto.