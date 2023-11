La frase pronunciata da Maradona prima di Real-Napoli del 2017

L'ultimo Real Madrid-Napoli, datato 15 febbraio 2017, con Sarri in panchina, lo ricordano bene tutti i tifosi del Napoli per il bellissimo gol di Insigne (per l'ex capitano il più bello mai segnato) e, soprattutto, per la presenza a Madrid di Maradona. Il campione argentino supportò la squadra prima e dopo la partita valida come andata degli ottavi di finale.