MADRID (SPAGNA) - Brutte notizie per il Napoli di Walter Mazzarri: Piotr Zielinski è uscito dal campo per un infortunio alla coscia nella gara con il Real Madrid al 20' del secondo tempo. Il centrocampista polacco ha rimediato una botta alla coscia destra dopo un calcione di Rudiger, neanche ammonito nell'occasione. E ora Mazzarri e i tifosi partenopei restano con il fiato sospeso in attesa degli esami medici in vista della sfida all'Inter di domenica prossima.