Diretta Mazzarri: conferenza stampa dopo Real Madrid-Napoli LIVE

Walter Mazzarri parla in conferenza stampa dopo Real Madrid-Napoli. La sconfitta per 4-2 non ha permesso agli azzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo.

23:23

Real Madrid, Bellingham: "Sono nato per giocare a calcio"

Il fuoriclasse inglese ha analizzato l'ennesima grande prestazione a Prime Video: "E' stata una bella partita, abbiamo fatto di tutto per sfruttare quello che abbiamo creato. Ce l'abbiamo messa tutto per fare gol, vincere e andare avanti nel nostro cammino. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione".

23:19

Napoli, Simeone: "Il derby è personale, preferivo vincere"

L'attaccante argentino ha parlato a Prime Video nel post partita: "Abbiamo abbassato la guardia e ci siamo fatti prendere negli spazi sul 3-2. Sono contento dei ragazzi, abbiamo comunque fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Ci abbiamo provato e continueremo a farlo. Non è una vittoria, ma abbiamo affrontato la gara nella maniera gusta. Ora proveremo a capire cosa abbiamo sbagliato per migliorare in vista di domenica. Segnare in questo stadio mi ha fatto piacere, ma il derby di famiglia è una cosa mia personale. Sono contento dei minuti che ho giocato, anche se avrei preferito vincere".

23:14

Napoli, problemi per Zielinski

Le condizioni del centrocampista polacco (LEGGI QUI).

23:07

23:00

Napoli, presto le parole di Mazzarri

L'allenatore analizzerà la prestazione della sua squadra al Bernabeu, sconfitta solo nel finale dai gol di Nico Paz e Joselu.

