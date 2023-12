Napoli, Mazzarri valuta Zielinski: le sensazioni in vista dell'Inter

Mazzarri valuta Zielinski

Mazzarri dovrà valutare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, con quest'ultimo che è stato costretto a uscire dal campo contro il Real Madrid al 65', dopo un contrasto con Rudiger. L'influenza che gli ha fatto saltare i match con la Polonia e una condizione fisica non ancora ottimale, non stanno permettendo al centrocampista del Napoli di rendere al meglio. Mazzarri valuta le possibili alternative se Zielinski non dovesse farcela, con Elmas in rampa di lancio per sostituirlo contro la capolista allenata da Inzaghi. In attacco ci sarà Osimhen dal primo minuto, mentre Juan Jesus dovrebbe completare la linea a quattro di difesa come terzino sinistro.