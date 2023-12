Napoli, ultime da Castel Volturno: novità per Olivera, Mario Rui e Lindstrom

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina dopo il giorno di riposo concesso da Mazzarri all'indomani della partita contro il Real Madrid. La grande novità è il rientro di Lindstrom . Il danese, ko in nazionale , ha svolto l'intera seduta in gruppo e dunque sarà per la prima volta a disposizione del nuovo allenatore.

Napoli, tutte le novità dall'allenamento

In gruppo anche Zielinski che ha smaltito il colpo subito da Rudiger in Champions League. Due gli indisponibili per la sfida contro l'Inter: Olivera e Mario Rui. Il primo ha svolto terapie, per il secondo terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo a Castel Volturno. Ancora una volta a sinistra Mazzarri dovrà fare di necessità virtù con Juan Jesus favorito per una maglia da titolare.