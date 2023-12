Bigon, retroscena su Mazzarri: "Guardiola mi chiese di parlare con lui"

Riccardo Bigon , ex direttore sportivo del Napoli e dirigente del gruppo City, è intervenuto in collegamento con Radio Marte: "Vincere con l' Inter permetterebbe al Napoli di rientrare nella lotta scudetto? Dal punto di vista numerico è così, ma in questa fase l'importante è ritrovare una certa regolarità di prestazioni. Bisogna avere ben chiaro in testa come comportarsi durante le varie fasi della partita, che atteggiamento avere. I media guardano ad un risultato che aprirebbe a scenari particolari, ma adesso la cosa fondamentale deve essere la costanza, l'unione di intenti e tornare a giocare come sa essendo una squadra forte".

Bigon, Mazzarri e la richiesta di Guardiola dopo Barcellona-Napoli

Ovviamente, Bigon conosce bene Mazzarri: "Walter dentro lo spogliatoio ha sempre avuto grande credibilità e ha sempre avuto ottimi rapporti con i giocatori. Conosco Mazzarri da anni, sono stato con lui per tre anni alla Reggina e quattro nel Napoli, e non esistono dettami tattici che non sia in grado di adottare. A quei tempi la sua difesa a tre veniva studiata a livello europeo. Guardiola, dopo il Trofeo Gamper a Barcellona, chiese di parlare con il mister per riflettere insieme, per capirne di più della sua difesa a tre, che era un po' una novità. La difesa a tre è stata il suo marchio di fabbrica, ma il calcio si evolve e Mazzarri è un malato di tattica: non ha nessun problema a cambiare modulo, specie con una squadra che ha un'impostazione ben precisa".