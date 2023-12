Come andò l'ultima di Mazzarri in casa sulla panchina del Napoli

Oltre dieci anni dopo. Era il 12 maggio 2013: è la data dell'ultima partita di Walter Mazzarri al vecchio San Paolo da allenatore del Napoli. Quella dei saluti che poi non sono diventati definitivi. Il Napoli aveva conquistato il secondo posto, Mazzarri in cuor suo aveva già deciso di andare via, così la gara contro il Siena fu una festa per lui e per la squadra.