Diretta Mazzarri: conferenza e interviste dopo Napoli-Inter LIVE

L' Inter espugna il Maradona battendo il Napoli per 0-3. Decisivi per la squadra di Inzaghi i gol di Calhanoglou, Barella e Thuram . Sfortunata la prima partita di Mazzarri al Maradona da quando è tornato al Napoli . L'allenatore analizza il match nel post partita.

22:50

Mancato rigore in Napoli-Inter?

Acerbi in area di rigore tocca Osimhen, ma per l'arbitro non è fallo.