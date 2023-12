Napoli e il dato che spaventa: non accadeva da 25 anni

Era difficile prevedere un avvio simile dopo lo scudetto . Le difficoltà del Napoli si riflettono nell'incapacità di tornare a vincere al Maradona. I problemi sono stati evidenti anche contro l'Inter. L'ultima vittoria in casa, a Fuorigrotta, è datata 27 settembre, contro l' Udinese , poi una serie di pareggi e sconfitte che motivato gli undici punti di distanza dall'Inter.

Napoli e quella statistica che preoccupa

C'è un dato allarmante: quest'anno, in Serie A, il Napoli ha perso quattro delle prime sette partite casalinghe. I ko sono arrivati contro Lazio, Fiorentina, Empoli e Inter. In passato era accaduto appena altre due volte: la prima nel 1955, furono quattro, la seconda quasi trent'anni fa, stagione 1997/98, cinque ko in sette interne al vecchio San Paolo. Era un altro Napoli, giocava la Serie A, si alternarono quattro allenatori, arrivò diciottesimo e fu retrocesso.