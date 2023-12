Dimarco, Mazzarri e il gesto frainteso dai social: cosa ha fatto l’esterno dopo la vittoria

Foto di gruppo a fine partita sui social. L'Inter esulta per la vittoria contro il Napoli che vale il sorpasso alla Juventus e il primo posto a undici punti di vantaggio proprio sulla squadra allenata da Mazzarri . Nello scatto fatto negli spogliatoi del Maradona c'è un particolare che non sfugge ai tifosi del Napoli.

Cosa ha fatto Dimarco dopo Napoli-Inter?

Dimarco, al centro della foto, sorride e indica l'orologio. Sembra voler mimare un gesto diventato meme di Mazzarri. In realtà l'allenatore del Napoli non c'entra. Si tratta, infatti, di un gesto interno allo spogliatoio dell'Inter, ci scherzano da tempo sui social e non i giocatori. Tra quelli più attivi c'è proprio Dimarco. Ecco il motivo di quell'esultanza. Già in passato erano state pubblicate foto simili con diversi giocatori dell'Inter che mimavano il polso.