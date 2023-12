Jerry Calà: "Vacanze di Natale? De Laurentiis mi trovò ubriaco e mi portò sul set..."

Tanti auguri a "Vacanze di Natale", film prodotto da Aurelio De Laurentiis che ha appena compiuto quarant'anni. Tra i protagonisti della pellicola Jerry Calà che si è raccontato a Repubblica. " Una notte in un locale mi sono addormentato , dopo aver bevuto la Grolla dell’amicizia, che una cosa orribile da ottanta gradi alcolici, sono scivolato sotto il tavolo e il proprietario se ne andato via e mi ha lasciato lì. La mattina è venuto Aurelio De Laurentiis a cercarmi, ha aperto la saracinesca e mi ha preso per le orecchie e portato sul set ”.

I racconti di Jerry Calà su De Laurentiis

Calà racconta anche un altro aneddoto di quei tempi in cui è coinvolto il presidente del Napoli: "Facemmo un bello scherzo a De Laurentiis. Con Enrico (Vanzina, ndr) siamo appassionati di musica, mettemmo insieme le più belle canzoni del momento e le andammo a registrare per poi usarle per il playback. Ma non avevamo tenuto conto che avevamo scelto delle canzoni i cui diritti sarebbero costati un occhio della testa".