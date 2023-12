Napoli, Paolo Cannavaro: "Mazzarri? Non se l'aspettava nessuno..."

Napoli, Paolo Cannavaro: "De Laurentiis non aveva mai richiamato nessuno"

Il difensore si è espresso così su Mazzarri: "Non se l’aspettava nessuno, De Laurentiis non ha mai richiamato un allenatore. Mazzarri ha lasciato tanto, la città lo adora, è stato un tuffo nel passato. Il calcio è cambiato e la squadra è cambiata, il mister sta incontrando delle difficoltà anche da un certo punto di vista fisico perché a un certo punto delle partite il Napoli subisce un calo. Dal punto di vista tecnico tattico la squadra va bene".

Cannavaro: "Ritorno? Siamo spesso a Napoli"

Cannavaro ha invece chiarito le voci sulla panchina degli azzurri: "Siamo spesso allo stadio con Fabio, quella giornata lì, contro l’Empoli, il presidente ci ha invitato. Contatti con De Laurentiis? No, ma in passato c’erano già stati, ma penso che il presidente sia andato diretto tra Tudor e Mazzarri". Infine il difensore ha parlato della sua preferenza tra Osimhen e Lautaro: "Osimhen dell’anno scorso, il Napoli grazie a lui può tranquillamente risalire la classifica. Lautaro è difficile da marcare. Ieri ha fatto un controllo con una giocata da fuoriclasse. Osi in area di rigore, se lo perdi in un attimo ha già fatto mezzo gol. Io ho giocato le battaglie più forti contro Bernarado Corradi e anche Luca Toni, cascava sempre. C’era un po’ questa sofferenza, quegli anni lì ce n’erano di attaccanti forti".