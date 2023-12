Patti Smith, la frase che emoziona su De Laurentiis e il Napoli

Ospite d'eccezione allo stadio Maradona per Napoli-Inter. Sugli spalti, accanto al presidente De Laurentiis, c'era Patti Smith. L'artista statunitense, icona del rock negli anni settanta, ha seguito con interesse la partita e sui social ha ringraziato il presidente del Napoli e il club per l'ospitalità ricevuta con tanto di foto scattata per l'occasione.