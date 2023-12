Giuntoli e il retroscena sul Napoli: "De Laurentiis ha avuto pazienza..."

Cristiano Giuntoli ha conosciuto il grande calcio nel 2015 quando è stato scelto da De Laurentiis per sostituire Bigon. Otto anni a Napoli, uno scudetto vinto e poi, in estate, il passaggio alla Juventus. Il dirigente bianconero, dal palco del "Golden Boy Awards", è stato premiato con il "Challenge of the Year" per i suoi traguardi in azzurro.