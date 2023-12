Spalletti torna su Napoli-Inter: "Il risultato non è reale"

Luciano Spalletti , attuale ct dell'Italia, è stato premiato durante il Gran Galà del Calcio AIC per lo scudetto vinto alla guida del Napoli . L'allenatore, a margine dell'evento, è tornato su Napoli-Inter, big match del San Paolo che ha sorriso a Barella e compagni per 3-0: "Napoli? Io stasera ricevo un premio per la vittoria del campionato dell'anno scorso, la squadra è quello che mi ha permesso di essere qui. Anche ieri sera il Napoli si è visto giocare contro una squadra fortissima, ha giocato una partita buonissima e che non sia reale il risultato finale per quello che si è visto".

Spalletti e il primato dell'Inter

"È giusto che l'Inter sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. Gli vedo molte qualità, una squadra matura che ha rapporto, che è in relazione. Mi sembra una squadra matura in quelli che sono comportamenti tra di loro che sono in campo - ha aggiunto Spalletti - Per il momento l'Inter è in testa meritatamente".