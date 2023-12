De Laurentiis e Spalletti, abbracci e battute sul Napoli: cosa si sono detti

Il ghiaccio è stato rotto. Se poi ci sia stata, davvero, la pace tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti lo sanno solo loro. Ma, intanto, al Galà del calcio, tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis i saluti sono andati oltre le classiche frasi di rito. Il ct dell'Italia e il presidente del Napoli, protagonisti la scorsa stagione di un'entusiasmante corsa arrivata fino allo scudetto, si sono parlati, abbracciati e hanno scherzato. Il tutto sotto lo sguardo delle telecamere e dei fotografi. In attesa di capire come finirà il contenzioso in merito alla scelta di Spalletti di allenare l'Italia senza, per ora, pagare la penale che secondo De Laurentiis gli spetterebbe, tra i due c'è stata una serata di serenità.