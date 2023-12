Di Lorenzo e la frase sullo scudetto che fa sperare i tifosi del Napoli

Nulla è ancora perduto. Il Napoli è distante undici punti dall'Inter e dunque dalla vetta della classifica, ma per il campionato Giovanni Di Lorenzo è presto per alzare bandiera bianca: "La distanza dalle prime due è ampia ma mancano ancora tante partite e abbiamo una squadra forte. Con un filotto di vittorie consecutive riesci a recuperare anche qualche punto da quelle che sono davanti. Faremo di tutto per giocarci qualcosa di importante negli ultimi mesi".