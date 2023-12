"Io invidioso dello scudetto del Napoli?", la risposta di Insigne

" Io invidioso per lo scudetto? L'ho sentito dire, ma non lo sarò mai. Sono stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli". Così Lorenzo Insigne ha commentato il trionfo tricolore del Napoli , squadra per cui è stato capitano fino alla scorsa primavera: "Da tifoso ho festeggiato, abbiamo fatto casino a Toronto, so quanto ci tenessero i giocatori e la città".

Insigne, Napoli e lo scudetto perso con Sarri

Insigne è tornato a Napoli, domenica era allo stadio per la gara contro l'Inter: "Entrare al Maradona è sempre emozionante. Il mio sogno era rimanere a Napoli per tutta la vita, purtroppo è andata diversamente. Ma a Toronto sto benissimo". Insigne ricorda gli anni d'oro con Sarri: "Non vincere lo scudetto con 91 punti è stato clamoroso, ma il demerito è stato anche nostro. Mazzarri? Ha tanta esperienza, spero faccia bene. Conosce già l'ambiente, la società e i tifosi".

Elogio a Kvaratskhelia e consiglio a Osimhen

Intervistato da Sky Sport, Insigne parla anche del suo erede: "Kvara non lo conoscevo, è stato lui il valore aggiunto del Napoli, ha fatto storie straordinarie. Osimhen? Gli dico di pensarci bene prima di andare via. Le emozioni vissute a Napoli non le vivrà altrove". Infine un desiderio mai tramontato: "Non smetterò mai di sognare la maglia dell'Italia. Sarò sempre a disposizione di Spalletti. Ma so che non basta solo il nome per essere convocato".