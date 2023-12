Napoli, per Giuntoli sfida da ex: segreti e retroscena da 007

Tanti capolavori, qualche abbaglio, una valanga di bugie, depistaggi, trattative, cene, amici, risate, liti, calcio, sconfitte, vittorie, una Coppa Italia, uno scudetto e tre candidati al Pallone d’Oro ( Osi , Kvara, Kim). Vita vera. Cristiano Giuntoli, venerdì, sarà per la prima volta avversario del Napoli dopo otto anni . Dopo la vittoria del campionato e per di più con la giacca della Juventus, il nemico sportivo numero uno del popolo azzurro : un’acrobazia a effetto delle sue. Tipo quando a giugno 2020 raccontava a tutti che Osimhen non l’avrebbe preso mai, che non ce l’avrebbe fatta: una storiella che faceva ridere a crepapelle gli ospiti dello yacht al largo di Montecarlo, Osi compreso, impegnati a firmare i contratti mentre lui mentiva al telefono. Victor, 70 milioni di acquisto epocale (comprese le contropartite al Lilla), il colpo più caro della storia azzurra, fu poi nascosto in un hotel per giorni: tra la Sardegna e il Golfo. Giuntoli e il suo pupillo si rivedranno allo Stadium dopo l’abbraccio di lunedì al Gala di Milano, e si vorranno bene per sempre: ma sia chiaro, se De Laurentiis lo avesse venduto in estate e il ds fosse stato ancora Cristiano, beh, il sostituito sarebbe stato Lukaku. Cioè: ci avrebbe provato, come del resto ci aveva provato anche la Juve.

Giutoli e l'affare Kvara

Giuntoli a Torino ha portato il suo metodo, le sue idee, l’abitudine a curare i bilanci, il fiuto, il patrimonio infinito di rapporti sparpagliati per il mondo, le dritte degli amici, la mania dei video, gli osservatori. Il gioco delle tre carte e i galleggianti, tanto per citarlo: è così che ha contribuito a riportare il Napoli in cima all’Italia e al centro d’Europa. Passando per l’Est, certo: Tbilisi, Georgia, la capitale di un colpo passato alla storia del mercato per le proporzioni e le sproporzioni: Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per 11 milioni di euro, con un ingaggio da 1,2 quasi 1,3 milioni fino al 2027. Quelle cose che riescono una volta ogni 30 anni, o magari 29: cioè la differenza d’età tra lui e Kvara, due nati sotto il segno dell’Acquario nello stesso giorno: 12 febbraio. Destino. Da destinare, invece, è il nome utilizzato quando a primavera 2022 spedì Khvicha a fare le visite mediche in incognito: mister X. Cioè K. E poi fece uno scherzo a Spalletti: disse che gli avrebbe presentato una persona, e spedì Kvara in carne e ossa a casa sua. Al Bosco Verticale.

Il colpi

Lo scudetto del Napoli è stato costruito negli anni: Di Lorenzo, altro capolavoro qualità/prezzo (9 milioni dall’Empoli tra base fissa e bonus); Anguissa, 16 milioni dal Fulham; Zielinski, 17 milioni dall’Udinese scalando l’ingaggio di Zuñiga; Lobotka, 18 milioni più 4 dal Celta; Politano, 22 milioni dall’Inter. E Kim, Minjae, un totem acquistato per 18 milioni dal Fenerbahçe e poi venduto dal Napoli in estate per 57 milioni al Bayern dopo una stagione (clausola per clausola). E ancora, anni prima: Allan, 13 milioni dall’Udinese, e Milik, oggi alla Juve, per 25 milioni più 5 dall’Ajax. Ci sarebbe anche Fabian, 30 milioni di clausola dal Betis: e la top ten diventa eleven. Il colpo mancato? Haaland. A 18 anni. Ma papà disse no.

L'ultimo Napoli

Un annetto fa, quando l’addio non era ancora in cantiere, stava lavorando al futuro del Napoli: Kilman e Le Normand per la difesa, consapevole in largo anticipo che Minjae sarebbe andato via; Gabri Veiga a centrocampo; Adama Traoré al posto di Lozano; Vicario per la porta; Lukaku, dicevamo. Ne parlava con Micheli e Mantovani, gli uomini dello scouting, e con il vice Pompilio. Ancora a Castel Volturno ma serio candidato a seguirlo alla Juve a fine stagione.

Il rapporto con Adl

Il suo rapporto con De Laurentiis è stato unico, intenso, pieno di alti e un po’ di inevitabili bassi. Però ognuno è stato la fortuna dell’altro: lo sa Aurelio e lo sa anche Cristiano, profondamente grato al suo ex presidente per aver scommesso su di lui quando era al Carpi. Dove aveva ottenuto quattro promozioni in cinque anni fino al miracolo Serie A. Ma questa è un’altra storia.