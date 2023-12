Mario Rui, annuncio di Mazzarri in conferenza: novità sul rientro

Mazzarri e la scelta del terzino sinistro

L'esterno, intanto, oggi ha continuato a svolgere allenamento personalizzato in campo. Terapie per Olivera. Entrambi salteranno la gara di Torino. A sinistra ci sarà ancora una volta Natan. Per Mazzarri è lui, oggi, il terzino del Napoli a sinistra: "Se avrò il tempo di lavorare col ragazzo, è l'unico che può fare quel ruolo in assenza dei terzini, a differenza di Juan Jesus è più giovane, ha più intraprendenza, una buona tecnica, bel fisico e accompagna l'azione".