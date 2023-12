Mazzarri e la richiesta ai giocatori del Napoli dopo il ko con la Juve: "Ora serve una cosa"

Le ferite sanguinano, la classifica pure e quei ventiquattro punti non bastano a Mazzarri, certo che no. I problemi del Napoli restano dopo il ko contro la Juve, si vedono, e la ripresa li ha confermati tutti, dopo che per 45' li aveva accantonati: "A sinistra noi avevamo esterni che spingevano e che adesso sono in infermeria. Siamo in emergenza ma Natan ha qualità, anche se ha una natura diversa. Con Zanoli, che è un destro, abbiamo provato ad alimentare la catena di sinistra, però intanto la partita era cambiata. Ecco, se proprio dobbiamo cercare qualcosa che ci gratifichi, o anche un appunto che dobbiamo muovere a noi stessi dopo aver giocato a viso scoperto, è la mancanza di cattiveria: vanno sfruttate le occasioni".