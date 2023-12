Napoli: solo palestra per Kvaratskhelia e Cajuste, le ultime su Mario Rui…

Importanti aggiornamenti dall' SSCN Konami Training Center di Castel Volturno dove questa mattina il Napoli si è allenato in vista della sfida con il Braga , in programma martedì alle 21 allo stadio "Maradona" , valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Champions League .

Verso Napoli-Braga, leggero stato infulenzale per Kvaratskhelia

Come si legge nella nota del Napoli: "La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento, torello e lavoro tattico. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in lavoro aerobico e serie di partitine. Gollini si è allenato in gruppo. Kvaratskhelia ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Cajuste". Da valutare, dunque, se il portoghese sarà in condizioni di giocare o se Mazzarri adotterà la soluzione Zanoli a sinistra qualora dovesse decidere di non confermare l'adattato Natan sulla corsia mancina.