Napoli-Braga, carica social: il messaggio dopo il ko con la Juve

Voltare pagina è l'imperativo del Napoli. Martedì prossimo (ore 21) al "Maradona" gli azzurri sfideranno il Braga nella sesta e ultima giornata del gruppo C di Champions League. L'obiettivo è staccare il pass per gli ottavi di finale per garantirsi non solo gli introiti economici garantiti dalla qualificazione ma anche un'iniezione di fiducia di cui gli uomini di Mazzarri hanno bisogno dopo i ko con Inter e Juve.