Osimhen titolare contro il Braga? Indizio di Mazzarri: la sua frase

Victor Osimhen giocherà contro lo Sporting Braga? A questa domanda aveva già risposto Walter Mazzarri alla vigilia della gara del Maradona: "Quando tornerà ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio". Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli a Sky Sport prima della sfida in Champions League e prima dell'esito del trionfo del bomber azzurro .

Mazzarri, le sue parole prima di Napoli-Braga

Mazzarri, intervenuto poi anche in conferenza stampa, aveva anche aggiunto: "Tra poco c'è anche la Coppa d'Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po' ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone". Su Zanoli come ipotetico terzino a sinistro al posto di Natan: "Non ha i novanta minuti nelle gambe, se parte dall'inizio poi sicuramente lo devo cambiare".