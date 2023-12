Osimhen da brividi: il suo post dopo il Pallone d'Oro africano

Victor Osimhen che alza al cielo il Pallone d'Oro africano ricorda la sua infanzia difficile e i sacrifici fatti per arrivare sul tetto del grande calcio. Con un post social all'indomani del trionfo in Marocco, l'attaccante del Napoli sintetizza così la sua soddisfazione, la sua gioia: "Da piccolo sono sopravvissuto alle numerose sfide che io e la mia famiglia stavamo affrontando. Il calcio era un sogno selvaggio, ecco perché questo è un momento speciale per me".