Napoli e Inter agli ottavi di Champions: data e orario delle partite, quando i sorteggi

Champions League, le date del sorteggio

Il sorteggio per gli ottavi di Champions League è in programma per lunedì 18 dicembre alle ore 12 presso la sede della Uefa a Nyon. Le partite sono invece in programma per il 13-14 ed il 20-21 febbario per l'andata e il 5-6 e 12-13 marzo per quelle di ritorno. Tutte le partite si giocheranno alle 21.