Tutti pazzi per Osimhen: cosa è successo nel tunnel prima di Napoli-Braga

Una vera e propria star che conquista titoli, trofei e riconoscimenti personali. Victor Osimhen ha vissuto un 2023 ricco di soddisfazioni nonostante le recenti difficoltà del Napoli . Lunedì ha vinto il Pallone d'Oro Africano , rientrato in Italia è tornato al gol al Maradona segnando la prima rete in questa edizione di Champions League.

L'episodio prima di Napoli-Braga che tutti hanno notato

Prima dell'inizio della partita vinta 2-0 dal Napoli contro il Braga, le telecamere lo hanno inquadrato nel tunnel del Maradona mentre, sorridente, stringeva la mano e abbracciava tantissimi bambini che richiedevano attenzioni. Per loro, per i più piccoli, Osimhen è un idolo, è il centravanti dello scudetto, uno dei più forti bomber a livello europeo. Una scena toccante con il video che, poi, è stato ricondiviso e ha fatto il giro del web. Tutti pazzi per Osimhen.