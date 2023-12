Napoli, Mazzarri avverte: "È questo il mio modulo preferito"

La risposta di Mazzarri sul cambio modulo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore - nell'ampio post con diverse dichiarazioni interessanti - ha fatto chiarezza: "Il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo, in passato, ci volevano i giocatori giusti. Il Napoli ha la rosa perfetta per questo modulo con Lobotka metodista davanti alla difesa e dietro due centrali veloci. Giocare così è bellissimo e continuerò così". Mazzarri, dunque, è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di cambiare modulo e di passare al 3-4-3 o al 3-4-2-1, lo schema utilizzato nel corso della sua prima avventura napoletana.