Natan, perché Mazzarri lo sta paragonando ad un pilastro della Juve

Per due giorni consecutivi Mazzarri ha paragonato Natan a Bremer. Per quale motivo? Perché, difendendo le iniziali difficoltà dell'ex centrale del Bragantino, arrivato a Napoli con l'appellativo di erede di Kim, l'allenatore azzurro fa riferimento alle stesse difficoltà vissute dall'ex centrale del Torino, oggi pilastro della Juventus di Allegri seconda in classifica.

Bremer come Natan: il paragone di Mazzarri

"Io ho allenato Bremer, se lo vedevate nei primi mesi al Torino era un altro giocatore rispetto a quello attuale. Si paga dazio quando arrivi dal Brasile" aveva detto Mazzarri in conferenza stampa lunedì prima del Braga. Concetto ripetuto anche ieri a fine partita quando il brasiliano, che sta giocando da terzino per l'assenza di Mario Rui e Olivera, è stato premiato dalla Uefa come MVP. Suo l'assist per il 2-0 di Osimhen.