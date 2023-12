Spalletti: "Napoli mi manca. Sono arrossito pensando a Maradona"

Il rapporto tra Napoli e Luciano Spalletti si è rinsaldato dopo la cittadinanza onoraria per l'allenatore che ha riportato lo scudetto nel capoluogo campano. Tra tatuaggi e ricordi, Spalletti non dimenticherà mai quella stagione da favola in azzurro, e non perde occasione per ricordarla.

Le parole di Spalletti

Queste le sue parole al programma "Cinque Minuti" di Bruno Vespa: "Napoli mi manca tantissimo perché avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra. Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale, e ora mi manca un po'. Lo scudetto me lo sento bene addosso e mi tengo ben stretto, anche se nel calcio si brucia tutto in fretta. A Napoli mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi. La cittadinanza onorario? Una roba bellissima. Quando mi hanno detto che l'ultimo sportivo ad averla ricevuta è stato Maradona ho vacillato e sono anche un po' arrossito".

Spalletti: "Totti? Dovevo difendere il club"

Spalletti è intervenuto anche sul litigio con Totti alla Roma: "Nel lavoro io devo sempre difendere il club e i risultati della squadra. Ma se non mi fossi comportato bene con Totti quell'anno non sarei riuscito a fare il record assoluto di punti per la Roma, specie perchè lui era il capitano dello spogliatoio. Ora ho piacere che sia venuto fuori questo abbraccio con lui e lo risentirò spesso".

"Ho un brutto carattere? Non mi risulta"

Infine: "Avrei un brutto carattere? Qualcuno dice così parlando da fuori, ma da dentro il mondo del calcio non mi risulta. Sono stato vari anni in tante squadre e se fosse così non avrei potuto farlo. Direi che ho carattere, schiena dritta, e comunque l'unica davvero autorizzata a esprimersi è mia moglie, che dice che ce l'ho buono".