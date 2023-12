Ranking Uefa: sale il Napoli, anche la Roma nella top ten

Ranking Uefa, la classifica: la situazione delle italiane

Vittoria anche per il Milan: non è bastata ai rossoneri per l'accesso agli ottavi, ma ora la squadra di Pioli è 31esima e ha superato la Lazio che ha perso contro l'Atletico Madrid. In classifica, dietro l'Inter, la seconda italiana è la Roma, che rientra nella top ten dei coefficienti Uefa per club comandata dal Manchester City: la squadra di Mourinho, impegnata stasera in Europa League, è decima. Quindicesimo posto per la Juventus, terza tra le italiane. Napoli, come detto, subito dopo.