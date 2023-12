Napoli, da De Laurentiis a Ferlaino: chiesa gremita per i funerali di Juliano

Tantissima gente, amici, ex compagni, tifosi: tutti presenti per l'ultimo saluto ad Antonio Juliano, scomparso ieri all'età di 80 anni. Questa mattina i funerali alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia, nel centro di Napoli, gremita. C'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, con lui il ds azzurro, Mauro Meluso. Juliano era stato prima capitano e poi dirigente del Napoli, fu determinante per gli acquisti di Krol e, soprattutto, Maradona.