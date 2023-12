Mondiale per Club, il Napoli può soffiare il posto alla Juve: ecco come

Mondiale per Club 2025 , Napoli e Juventus si contendono un posto anche se la Lazio vincendo la Champions League befferebbe entrambe. Cresce l'attesa per la kermesse intercontinentale che vivrà la prima edizione della sua nuova versione nell'estate 2025 negli Stati Uniti : vi prenderanno parte trentadue squadre e dodici di queste saranno europee.

Mondiale per Club, quali squadre sono già qualificate

Le vincitrici delle ultime tre Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) sono già qualificate così come Bayern Monaco, Inter e PSG grazie ai punti del ranking. In Spagna, Atletico Madrid e Barcellona sono in corsa per occupare il secondo posto della Spagna, Lipsia e Borussia Dortmund per quello della Germania mentre Porto e Benfica sono certe di rappresentare il Portogallo.