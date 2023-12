Napoli, infortunio per Elmas. Novità su Mario Rui

Si ferma Elif Elmas . Infortunio per il centrocampista del Napoli che salta così la partita di domani al Maradona contro il Cagliari. Il macedone questa mattina non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un uomo in meno a centrocampo, dunque, per Mazzarri.

Napoli, le ultime da Castel Volturno

La squadra è scesa in campo questa mattina alla vigilia del match contro la formazione allenata da Ranieri reduce dalla vittoria in extremis contro il Sassuolo. Novità per Mario Rui, in ripresa e vicino al rientro. Il portoghese, infatti, ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra.