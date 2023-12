Kvaratskhelia usava le mele da bambino per non bucare i palloni...

"La Georgia di Kvara", libro scritto da Giorgi Kekelidze, è già un best seller nel Paese d'origine dell'attaccante del Napoli e da ieri è disponibile l'edizione italiana dell'opera. La carriera di Kvaratskhelia è solo all'inizio e non si tratta, dunque, di una vera e propria biografia ma dell'analisi del fenomeno Kavara: "Lui è l'esempio che con il lavoro e il talento si può arrivare in alto. Khvicha è una speranza per i georgiani, in un momento in cui il paese ha ottenuto lo status di candidato a entrare nell’Unione Europea".