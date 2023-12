Napoli-Cagliari, Mazzarri recupera un giocatore ma sono tre gli assenti

Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati per Napoli-Cagliari in programma alle 18 allo stadio "Maradona", gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Alza bandiera bianca Zielinski, che sarà assente al pari di Elmas ed Olivera. Recuperato in extremis Mario Rui.