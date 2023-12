Mazzarri: "Kvara e Osimhen devono restare sereni". Rivivi la diretta

21:36

Mazzarri sulle condizioni di Osimhen

"Cajuste? Ha un modo di giocare più da centrocampista puro, Gaetano è più un trequartista e poteva soffrire di più. Sia Cajuste che Gaetano non giocavano da parecchio, era sicuro un cambio. Gaetano poteva essermi più utile nella seconda parte. Ripeto, è importante che Kvara e Osimhen siano sereni. Quando un ragazzo come lui diventa un campione, a Napoli cambia tutto. Vorrebbe strafare e superare tutti, perde energie e non è più lucido. Osimhen? Non mi sembra un infortunio grave, sarà una cosa passeggera".

21:34

Mazzarri: "Anno complicato anche se restava Spalletti"

"Ai ragazzi ho detto di non festeggiare al primo gol, di farlo solo se ne fanno due. La squadra non è stata solo bella, ha creato anche tanto: oggi sono davvero soddisfatto. Dico la verità, si è concessa una palla gol nel primo tempo e nel secondo l'unica trovata l'hanno messa dentro. Voragini non si sono viste. C'era l'apprensione perché il Cagliari è famoso per recuperare negli ultimi minuti. Sono venuto per dare una mano a tutti, dal presidente ai tifosi. Ho già visto qualcosa che posso migliorare. Dopo un'annata pazzesca c'era il rischio di un anno più complicato, anche se fosse restato Spalletti".

21:30

Mazzarri, le parole in conferenza stampa

Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: "Quando una squadra dopo l'annata fatta l'anno scorso e con uno stadio monumento, stenta a fare i risultati c'è un po' di nervosismo. L'importante è vincere in casa. Sono contento che segnato Kvara e Osimhen, sentivano anche loro questa pressione e che non è da loro. Quando una squadra fa quasi l'80% di possesso palla del primo tempo e crea tanto bisogna solo apprezzarla. Si era creato nervosismo per risultati non buoni".

21:27

Politano e Mazzarri: "Ecco cosa è cambiato"

21:19

Mazzarri: "Osimhen ha ritrovato la serenità"

"Osimhen? Il ragazzo ha ritrovato la serenità, era importante che lui e Kvara segnassero. Erano visibilmente nervosi entrambi. Devono tornare protagonisti, forti e sereni come l'anno scorso".

21:17

Mazzarri, le parole su Kvaratskhelia

"Kvara? Se c'è stato un cambio dell'allenatore è perché c'era anche qualche problema di fiducia. Lui è arrivato da fuori ma non si era ancora consacrato, ora ha tutti gli occhi addosso e gli avversari raddoppiano e triplicano su di lui. È normale che ora senta questa pressione addosso, ho parlato con lui tutto il pomeriggio. Oggi era più sereno, sta rientrando nella sua dimensione naturale ed ha trovato un gran gol. Non ho problemi con lui, ci darà quello che ha dato l'anno scorso alla squadra. Sorteggio Champions? Non voglio dire niente per scaramanzia, ne parleremo quando ci sarà il sorteggio. Se questa squadra torna ad essere serena faremo bella figura con tutti".

21:14

Mazzarri: "Si sapeva che sarebbe stato un anno difficile"

"Il primo tempo la porta sembrava stregata, abbiamo macinato e fatto un possesso quasi record. Alla squadra c'è da chiedergli poco, viene da un momento di nervosismo ed era prevedibile che questo sarebbe stato un anno difficile per questo gruppo. A volte si sbaglia perché non siamo sereni, era importante vincere per non far subentrare nervosismo. Sono davvero contento".

21:12

Mazzarri: "Kvara perdeva lucidità sotto porta"

"Fondamentali i tre punti, ua squadra che ha vinto lo Scudetto e che veniva da un momento di sconfitte, il morale dei ragazzi è stato messo alla prova. Mario Rui? Giocando con questo sistema di gioco ci servono i terzini che vadano a fare la sovrapposizione insieme all'attaccante esterno. Senza Kvara ne ha risentito di questa cosa, il ragazzo perdeva lucidità sotto porta. Kvara non deve fare la guerra con tre persone, è fondamentale per questo sistema di gioco".

21:10

Mazzarri parla ai microfoni di Dazn

È arrivato finalmente Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn: "Vittoria importante, siamo il Napoli e dovevamo assolutamente ripartire per evitare di innescare un brutto meccanismo".

21:04

Ranieri: "Preso gol nel nostro momento migliore"

Queste le parole di Claudio Ranieri nel post-partita: "Quando ci sono dei campioni possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel nostro momento migliore hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così. Sapevamo di essere in ritardo, avevamo tanti giocatori in ritardo di preparazione. La volontà dei miei giocatori è quella di salvarsi, il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra. Pavoletti? Ho diversi capitani, Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importante. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni. Luvumbo? È meglio da subentrato perché se devo dare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni".

21:01

Meret: "C'è entusiasmo nella squadra"

Le parole di Alex Meret nel post-partita: "Gol annullato? Non lo so, da dove ero io non ho capito l'arbitro cosa ha fischiato. Però dobbiamo accettare la sua decisione. Parata su Nandez? Importante nell'unica ripartenza che abbiamo concesso. Abbiamo gestito bene la partita, siamo stati bravi a spingere e a trovare la vittoria. Già contro il Braga è tornato un po' di entusiasmo, è un punto di ripartenza per trovare la continuità che ci è mancata. Umore della squadra? Era una partita molto nervosa, ma c'è entusiasmo per tornare a vincere come abbiamo fatto in passato. Abbiamo perso troppi punti, daremo il massimo per recuperare".

20:52

Natan, colpo durissimo e sangue dalla testa

Attimi di paura nel finale del primo tempo, con Natan rimasto a terra dopo un brutto colpo subito in testa.