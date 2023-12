Politano, la lotta scudetto e Mazzarri “Ecco cosa è cambiato”

Il Napoli torna alla vittoria contro il Cagliari e interrompe il digiuno di successi al Maradona in campionato. Soddisfatto Politano che nel post gara ha messo in risalto degli aspetti importanti che riguardano la formazione azzurra.

Napoli, cosa ha detto Politano?

Politano ha sottolineano a Dazn: "Mazzarri ha cercato di portare entusiasmo sin dal primo giorno: era quello che ci mancava, ma è normale quando non arrivano i risultati. Adesso penso che pian piano stiamo recuperando l'affetto dei nostri tifosi. Noi ragioniamo sempre partita dopo partita: per rispetto di noi stessi e dei nostri tifosi lotteremo per lo scudetto finché la matematica non ci estrometterà".