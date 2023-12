Marcenaro, ma che fai? Il gol di Politano era regolare! Napoli, proteste giustificate

L’arbitro genovese non può far altro che adeguarsi ai problemi di afflusso allo stadio, coi molti tifosi alle prese col vento: fischio d’inizio posticipato di mezz’ora a Napoli . Poi la partita, che si infiamma sul finire del primo tempo con due gialli .

Marcenaro fa confusione con i cartellini gialli

Decisioni non tutte corrette da parte di Marcenaro. Osimhen prende l’ammonizione per aver colpito Augello nel tentativo di fare un’acrobazia (subito dopo il contatto nell’area del Cagliari tra Natan e Dossena); quindi è Goldaniga a fermare Kvaratskhelia al limite dell’area e il provvedimento non fa una piega. Accenno di rissa nell’episodio, con i gialli rifilati anche a Pavoletti e Rrahmani e il recupero allungato a quattro minuti (succede anche nella ripresa per il piccolo problema accusato da Anguissa).

Augello su Politano: giallo corretto

Augello su Politano: il giallo è corretto nel secondo tempo. Osimhen salta in tutta regolarità su Obert, nell’azione dell’1-0. Poi è Juan Jesus a tenere in gioco Luvumbo lanciato verso l’assist a Pavoletti.

La scelta sbagliata di Marcenaro sul gol di Politano

Fuorigioco di Osimhen: tolto a Politano il gol del 3-1. Scelta discutibile perché Osi è oltre tutti ma si estranea dall’azione. Giusti i gialli nel finale allo stesso Politano, Mario Rui (non ci sono gli estremi per un’altra ammonizione nel recupero, la trattenuta su Luvumbo è lieve) e Anguissa. VAR: Meraviglia 5,5 Poco da segnalare.