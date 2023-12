Napoli, due campioni e un'impresa corale

San Mario Rui, e sia detto senza profanazione. Perché è con il portoghese che la partita cambia volto. È con il portoghese che il gioco tra le linee si fa imprevedibile. È con il portoghese che il Napoli ritorna il Napoli. Quello che sorprende con l’intuito, prepara con la classe, esegue con il carattere dei campioni d’Italia. E sarà pure casuale, ma casuale non è, perché è con Mario Rui che Osimhen e Kvara ritornano a essere Osimhen e Kvara. Quelli che affondano perché ci provano, e passano perché ci credono. Il Napoli da scudetto è un prodotto corale. Ventidue gambe e una sola anima. Ma come in tutti i circuiti elettrici in serie, se la corrente s’interrompe in un punto, l’intera rete si ferma. Il Napoli non può prescindere da due esterni di ruolo e di qualità. E non può prescindere da due centrali all’altezza del compito. Certo, raccontando questa preziosa vittoria che rilancia gli azzurri in zona Champions, viene facile dire che il merito è tutto del pallone d’oro nigeriano. Che prima svetta come ci aveva abituati l’anno scorso nel cuore dell’area di rigore e piega le mani a Scuffet. E poi sfonda, palleggiando e trascinando il pallone tra un nugolo di gambe isolane, per offrire al gemello georgiano la palla della vittoria. Possiamo rallegrarci di questa straordinaria intesa che è un capolavoro di tattica ma anche e soprattutto una comunione di anime. Poiché Kvara e Osimhen si rispettano e si amano come solo due grandi e umili campioni sanno rispettarsi e amarsi. Possiamo contare che questo sodalizio ritorni a essere una spina nel fianco di avversari di maggior calibro del Cagliari. Ma senza la pressione corale del centrocampo e degli esterni, il carattere dei due fenomeni non può venire fuori. Tanto più se per tre quarti di gara due lottatori seriali come Nandez e Goldaniga offendono, impuniti dall’arbitro, la maggior classe dei gemelli.