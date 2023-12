Kvaratskhelia, frase misteriosa sui social dopo il Cagliari: cosa vuol dire?

Kvaratskhelia, tutti i numeri della sua stagione

Tantissimi commenti di tifosi del Napoli felici per il suo ritorno al gol da tre punti. Kvara stava attraversando un momento difficile non solo per l'astinenza dalla rete, ma soprattutto per qualche errore di troppo. Come contro la Juventus. Con quello al Cagliari sono cinque le reti in campionato mentre in Champions l'ultima marcatura è distante oltre un anno.