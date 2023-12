Mondiale Club, è sfida Juve-Napoli per la partecipazione: i dettagli

Chi parteciperà al prossimo Mondiale per club?

Per quanto riguarda le squadre europee, la Fifa ha stabilito che si prenderà in considerazione il ranking Uefa per stabilire le partecipanti, almeno per quanto riguarda la prima edizione del Mondiale. Ovviamente conterà anche il ranking Fifa, come per gli altri continenti. Tra le italiane è già qualificata l'Inter, mentre la seconda si deciderà tra Juventus e Napoli. La metodologia approvata per la classifica delle europee è questa: in Champions League, 2 punti per vittoria, 1 punto per pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione. Per l'Europa, si qualificano le vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions League (già certe Chelsea, Real Madrid e Manchester City) più, via ranking, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto e Benfica. I posti da assegnare ancora sono tre con Napoli e Juve che sperano di poter entrare nel nuovo mondiale per club.