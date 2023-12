Garcia, domenica di relax in costiera per l'ex Napoli

A distanza di poco più di un mese dall'esonero dal Napoli , Rudi Garcia non vuole fare a meno delle bellezze della Campania. L'allenatore francese ha trascorso una domenica di relax in Costiera Amalfitana .

Cosa ha fatto Garcia?

Come rivelato da quotidianocostiera.it, l'ex allenatore di Napoli e Roma è stato visto a Ravello con la compagna Francesca Brienza e un gruppo di amici. Garcia ha visitato Villa Cimbrone, per poi andare a pranzo. Non sono mancati dei tifosi che gli hanno chiesto dei selfie, ai quali Garcia si è concesso volentieri. "Sono qui con la mia famiglia e ne approfitto per visitare questi posti incantevoli", queste sono state le parole di Garcia nel corso della visita a Ravello.