Mario Rui e quella statistica sorprendente che fa sorridere Mazzarri

L'infortunio è alle spalle, Mario Rui è tornato. Contro il Cagliari è stato decisivo per la vittoria del Napoli. Suo l'assist per il primo vantaggio di Osimhen e con lui in campo è tornato a sorridere anche Kvaratskhelia. Il terzino portoghese, che sabato a metà ripresa aveva sostituito Natan, sarà una pedina preziosa per le prossime partite.