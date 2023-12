Napoli, il calendario prima e dopo le sfide Champions con il Barcellona

Napoli, il calendario prima della sfida di andata in Champions col Barcellona

Il 18 febbraio è in programma Napoli-Genoa, ma non è da escludere un anticipo a il 17 febbraio per permettere a Di Lorenzo e compagni di avere un giorno in più di riposo in vista della gara di andata contro gli spagnoli in programma al "Maradona" il prossimo 21 febbraio. Il 25 febbraio è invece in programma, al netto di anticipi o posticipi, Cagliari-Napoli. A seguire Napoli-Juventus (3 marzo).