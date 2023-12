Xavi prima di Barcellona-Napoli: "Mazzarri? Non è Spalletti, è più difensivo"

Xavi parla del Napoli

Queste le sue parole nella conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di campionato contro l'Almeria: "Napoli agli ottavi? È la squadra campione d'Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. Sono in una situazione come la nostra, anche se non c'è più l'allenatore dell'anno scorso e adesso c'è Mazzarri, che è più difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti".